Per la prima volta nella storia della Red Bull Cliff Diving World Series la stagione 2021 verrà chiusa da due tappe consecutive che si svolgeranno a Polignano a Mare, in Puglia. La prima competizione è in programma il 22 settembre, e quattro giorni dopo, il 26 settembre, si svolgerà la finale assoluta durante la quale verranno premiati i campioni dell’edizione 2021.

La tappa europea per eccellenza del Cliff Diving farà dunque da sfondo al “Grande Finale” – per la seconda volta dal 2018 – che vede coinvolti i migliori cliff diver del mondo. Polignano a Mare ospita per l’ottava volta i 12 uomini e le 12 donne in gara, che potranno accedere, direttamente da una casa privata, alle piattaforme di 27 e 21 metri montate su una splendida terrazza a picco sul mare Adriatico. (ANSA).

