Un foggiano di 39 anni è stato ferito di striscio alla gamba destra da un colpo sparato forse da un fucile caricato a pallini, ieri sera in Largo Rignano, zona centrale di Foggia. L’uomo è stato curato e dimesso dall’ospedale. Resta da chiarire la dinamica del ferimento.

A quanto si apprende, verso le 21:30 è arrivata alla centrale dei Carabinieri la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in zona centro a Foggia. Arrivati sul posto, i militari non hanno trovato bossoli, né persone ferite o testimoni. Avviati gli accertamenti, i Carabinieri hanno poi trovato in ospedale l’uomo ferito alla gamba.

Secondo gli investigatori la vittima sembra essere lontana dagli ambienti mafiosi locali. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto, anche con l’aiuto delle telecamere di sicurezza della zona. (ANSA).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.