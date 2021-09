Nuova vita per il capannone ex Gs. Sono partiti i lavori di ristrutturazione volti a trasformare, definitivamente, il volto di uno degli edifici storici nel Barese, tra i primi supermercati in città. Il capannone, situato al civico 19 del lungomare Giovanni Di Cagno Abbrescia, in futuro ospiterà appartamenti di prestigio e un punto ristoro con terrazza vista mare.

In particolare, l’ex Gs, un grande edificio risalente agli anni 70, non vedrà mutare la sua forma originaria. La sua struttura a pianta rettangolare e con il tetto a doppia volta a botte non sarà infatti modificata. L’intento è quello di trasformare il rudere conservandone però l’identità storica e architettonica. I lavori riguardano una superficie che si estende per circa 7mila mq, incluse le aree esterne e due piccoli fabbricati retrostanti.

Il progetto, è stato presentato ormai alcuni anni fa. Nel corso degli anni ci sono state alcune modifiche che però vedono intatto quello che era il piano reso noto in passato. Previsti, un punto ristoro, bar e ristorante, ma anche giardini e parcheggi. Così come già previsto l’intento è quello di cambiare il volto del lungomare Sud di Bari. L’iter burocratico per l’avvio dei lavori, è terminato ufficialmente pochi giorni fa. Adesso bisognerà attendere che, con i cantieri in corso d’opera, il capannone prenda “nuova vita”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.