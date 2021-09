“Urbanisticamente non può stare lì. Se si deciderà di utilizzare quello spazio per necessità legate alla salute dei pugliesi bisognerà realizzare un nuovo edificio e delle stesse dimensioni di quello occupato”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso della presentazione della Fiera del Restauro, intervenendo in merito alla presenza dell’ospedale in Fiera.

“Ne stiamo parlando con collaborazione istituzionale” – ha sottolineato Decaro senza celare speranza per uno sguardo al futuro che preveda il termine dell’emergenza. Al vaglio, in particolare, la possibilità di effettuare “una valutazione con Fiera del Levante e Regione Puglia per valutare l’opportunità di tenere o meno la struttura all’interno del quartiere fieristico”.

Il Sindaco, nel corso della presentazione della Fiera del Restauro, per la prima volta a Bari dopo 30 anni a Ferrara, ha anche colto l’occasione per parlare del futuro della Fiera. “La mia presenza e quella dell’assessore regionale allo Sviluppo, Alessandro Delli Noci, testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale di Bari, dell’Area metropolitana e dell’amministrazione regionale per lo sviluppo della Fiera del Levante” – ha sottolineato.

“Siamo particolarmente onorati – ha aggiunto il sindaco – che la Fiera del Restauro esca da Ferrara e approdi nella città di Bari, al sud del nostro Paese per dialogare con i paesi del Mediterraneo. Per noi è importante perché questa fiera specializzata rappresenta la ripartenza dell’attività economica e anche della Fiera del Levante che non è chiusa, salta purtroppo la Campionaria che per noi ha anche valenza simbolica dal punto di vista economico, delle relazioni, per la presenza del presidente del consiglio che anticipa la manovra finanziaria. Fiera di Bari ha deciso con onestà e umiltà di fermarsi un giro perché non c’erano espositori per via della pandemia e di ripartire con più forza l’anno prossimo” – ha concluso.

