Approvata la proposta concordataria della società Ecologica del gruppo Miccolis di Castellana Grotte su Gazzetta del Mezzogiorno. E’ quanto deciso dal Tribunale fallimentare di Bari, a un mese esatto dalla cessazione delle pubblicazioni. Il giornale, ricordiamo, non è in edicola dal primo di agosto.

La decisione arriva in seguito alla presa in atto dell’esito della votazione dell’assemblea dei creditori di Mediterranea, società proprietaria della testata. Il Tribunale, dopo aver notificato l’esito ai curatori e alle due società che hanno presentato le proposte di concordato ha poi assegnato 15 giorni per eventuali reclami. Questo prima dell’omologa e l’assegnazione definitiva della testata al futuro editore.

Ad impugnare l’esito della votazione, secondo quanto riportato da Ansa, potrebbe essere la società Ledi del gruppo Ladisa di Bari. Il gruppo ha editato per sei mesi il giornale dopo la cessazione dell’esercizio provvisorio, in particolare sino al 31 luglio.

