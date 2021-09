Lutto nel mondo della Sanità barese. La scorsa notte è venuto a mancare il professor Leo Guaricci, Presidente di Uneba Puglia, associazione di categoria delle strutture socio sanitarie importante a livello nazionale.

Guaricci, ha fornito prezioso supporto nel corso degli anni alla sanità pugliese e barese. Ha ricoperto incarichi di prestigio nella sua carriera, tra queste il ruolo di direttore della ASL, ma anche dell’Ospedale Miulli di Acquaviva. Ma non solo. Di prezioso supporto è stato il suo contributo in qualità di insegnante, specie nei percorsi di specializzazione in materia sanitaria. Era, inoltre, con il supporto di Uneba, un importante punto di riferimento per le relazioni con la Regione nell’ambito della riorganizzazione del sistema delle RSA e dei centri diurni.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. “È una grande perdita, dobbiamo assolutamente non disperdere le sagge indicazioni e le qualità etiche di Leo Guaricci che senza dubbio resteranno indimenticabili” – commentano. Domani, giovedì 2 settembre, presso la cappella dell’Ospedale Miulli, si terrà l’ultimo saluto.

Foto Facebook

