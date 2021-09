Pozzanghere della larghezza dell’intera carreggiata e tanto profonde da non riuscire a vedere l’asfalto sottostante. Le immagini, che ritraggono le condizioni di viale Lazio, a Bari, sono state scattate dopo il temporale che si è abbattuto questa mattina sulla città e postate su Facebook

Un post fotografico in cui è evidente il rischio per i pedoni, gli automobilisti e i motociclisti che affollano la via, arteria di grande passaggio per il quartiere, vista la presenza di un ufficio postale. “Vergogna!”, si legge nel post che accompagna le foto, che non ha mancato di stimolare la classica ironia dei baresi sul web: “Sono piscine naturali, di cosa vi lamentate?”, scrive infatti qualcuno.

Foto “Q.re San Paolo – Bari – LA RINASCITA”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.