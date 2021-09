Un tavolo operativo per contrastare l’abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali e locali. È questa, in sintesi, la richiesta inviata dalla sezione pugliese dell’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“È quanto mai necessario e urgente – si legge nella missiva scritta dal sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto a nome di tutti i primi cittadini – affrontare con decisione quella che è ormai divenuta una vera e propria emergenza ambientale, che interessa specialmente le nostre strade provinciali, devastate e sommerse da cumuli di rifiuti abbandonati. All’evidente disastro ambientale si aggiunge quello economico, con gravissime ripercussioni negative per il nostro sistema turistico – prosegue Vitto – Il turismo di qualità si muove in funzione della salubrità dei luoghi; pertanto, è inammissibile vedere tutte le nostre strade interne trasformate in discariche d’asfalto”.

(Foto: portale Comune di Molfetta)