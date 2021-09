Ammonta a 542.972 euro la vincita al SuperEnalotto che ieri si è aggiudicato un ignoto giocatore nel Foggiano. All’estrazione di ieri, è stata infatti centrata la combinazione del “5+1” con una schedina a 5 pannelli giocata in una tabaccheria-ricevitoria di San Nicandro Garganico, in via Nicola Mascolo 59.

Nessun 6, invece, per l’estrazione che ha visto anche ben 18 combinazioni da 5 centrate, per l’ammontare di 9.745,66 euro ciascuna.

