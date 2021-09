“A Bari città non abbiamo problemi dal punto di vista del trasporto scolastico, abbiamo raddoppiato gli scuolabus per le scuole elementari già l’anno scorso e per il trasporto scolastico urbano abbiamo acquistato mezzi nuovi l’anno scorso attraverso l’Amtab”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine dell’incontro di presentazione della Fiera del Levante.

Decaro, intervenuto sul tema in seguito all’incontro tenutoso ieri in Prefettura volto a trovrare soluzione immediata per ripartire in sicurezza, non ha negato la presenza di problematiche ancora irrisolte, per le quali sarà necessario effettuare ulterori incontri.

“Un po’ di problemi – ha detto – li abbiamo vissuti nel trasporto extraurbano, ieri abbiamo avuto un primo incontro in prefettura per capire come tenere il giusto equilibrio tra l’aumento dei mezzi di trasporto e la frammentazione degli orari di ingressi e di uscita degli istituti superiori” – ha concluso.

