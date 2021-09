La Puglia è pronta per iniziare con la terza dose di vaccino. E’ quanto ha dichiarato il governatore della Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, nel corso della riunione fra le Regioni tenutasi in mattinata.

“La Puglia è pronta – ha commentato Emiliano – abbiamo già messo a punto il piano per cominciare la terza vaccinazione. Credo che quasi tutte le Regioni siano pronte. Cominceremo immagino dai fragili, dai sanitari, dalle forze di polizia e dalla scuola. Ovviamente – sottolinea – siccome siamo disciplinati e lavoriamo di concerto tra le Regioni attendiamo che l’ordine arrivi dal commissario e dal ministero della Salute. Faremo tutto quanto in modo ordinato e strutturato. Anche perché il dato sanitario è che dopo qualche mese, come il vaccino sull’influenza ordinaria, il vaccino anti-Covid perde di intensità, non ha la stessa capacità di copertura e quindi va rinnovato visto che l’epidemia è ancora in corso” – ha commentato ancora.

Nel corso della conferenza Emiliano è intervenuto anche sul Green Pass, affermando che le Regioni sono favorevoli al largo utilizzo della certificazione verde. “Ci siamo resi conto, visto che sono state le Regioni a combattere in prima linea, che senza questo strumento e senza una vaccinazione che sia la più larga possibile, gli ospedali vanno di nuovo in tilt. Il Green Pass – spiega Emiliano – è uno stimolo a vaccinarsi oltre che una buona regola di relazione tra le persone, perché io dichiaro in questo modo che ho fatto tutto quanto possibile per relazionarmi in modo sicuro con altri cittadini, quindi non credo che ci siano problemi” – ha concluso.

