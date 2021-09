In linea con quanto richiesto da una parte dei cittadini baresi, il consigliere Filippo Melchiorre ha inviato un appello alla polizia locale per implementare i controlli sull’utilizzo dei monopattini elettrici.

“Anche l’amministrazione di Bari valuti la concreta possibilità di adottare iniziative per un uso più consapevole e maggiormente rispettoso delle norme del codice della strada da parte di quanti utilizzano i monopattini elettrici anche attraverso ove opportuno di interventi sanzionatori”.

La normativa di settore ha equiparato i monopattini elettrici alle biciclette, in base all’articolo 182: “Ma è noto al contempo come a guidare questi mezzi sia prevalentemente una utenza giovanile, non sempre poco ligia ai regolamenti con tristi episodi di cronaca”, conclude Melchiorre.

