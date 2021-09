Largo Giannella cambia volto. E lo fa grazie al progetto “Marea”, realizzata sul lungomare di Bari da Archistart, Basso Profilo, biro+ e La Capagrossa nell’ambito del BiArch, il Festival internazionale di Architettura in corso nel capoluogo pugliese fino al prossimo 20 settembre.

Durante le giornate del festival, la pavimentazione di piazza Diaz e largo Giannella è stata trasformata grazie ad un motivo geometrico a ziz-zag che ricorda proprio il susseguirsi delle onde del mare, il cui livello periodicamente monta e si espande, per poi tornare ordinario. Tre, in particolare, le serate in cui – dalle 18 alle 20.30 – a Largo Giannella si alzerà la marea: venerdì 3, sabato 11 e sabato 18 settembre.

I partecipanti contribuiranno alla realizzazione del progetto, colorando la pavimentazione della piazza e dialogando con alcuni dei più interessanti autori di interventi di rigenerazione urbana e urbanistica tattica in Italia e negli altri Paesi europei: Coloco (Parigi), Guerrilla Architects (Berlino), orizzontale (Roma), Gravalos-Dimonte (Saragozza), Ground Action, HPO (Ferrara), Post Disaster (Taranto-Milano). In un secondo momento saranno sistemate anche fioriere e sedute, per dare una nuova immagine ad una delle zone più frequentate di Bari, soprattutto di sera.

LABORATORIO AVVIO PROGETTO

03.09.20, h.18.00-20.30

Speaker: Coloco (Paris)

Discussant: Ground Action, HPO

LABORATORIO AVANZAMENTO PROGETTO

11.09.20, h.18.00-20.30

Speaker: Guerrilla Architects (Berlin)

Discussant: Post Disaster, Bianca Felicori (Forgotten Architecture, Domus, Elle Decor)

LABORATORIO CONCLUSIONE PROGETTO

18.09.20, h.18.00-20.30

Speaker: Orizzontale (Roma) + GravalosDiMonte (Zaragoza)

Discussant: Salvatore Peluso, Lo Stato Dei Luoghi

