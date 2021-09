Torna la pioggia a Bari. Le previsioni meteo anticipano la possibilità di temporali e calo delle temperature massime che dovrebbero restare sotto i 30 gradi. Quindi il primo weekend di settembre, da sabato 4 fino a lunedì 6, difficilmente potrà essere trascorso a mare per sfruttare l’ultimo periodo estivo.

Intanto il Comune ha annunciato che proprio a causa del maltempo previsto per questo weekend, il secondo appuntamento di Bari in Jazz con il “Samuel Blaser Quartet”, inizialmente in programma per domani alle ore 21 nella piazza di Torre a Mare, si terrà nel teatro comunale Nicolò Piccinni.

Resta invece confermato nella piazza di Torre a Mare l’appuntamento di stasera alle ore 21 con “Mediterraneo, le radici di un mito”: uno spettacolo per voce narrante e musica con Mario Tozzi. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria al numero 366 339 7036.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.