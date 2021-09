“Bari. 3 settembre. Riunione di lavoro per la progettazione del nuovo Lungomare di Torre a Mare”. Recita così l’ironico post pubblicato alcuni minuti fa dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla sua pagina Facebook.

Una didascalia che accompagna l’immagine che lo vede ritratto sugli scogli di Torre a Mare, in compagnia di una decina di bagnanti che, in costume da bagno e cappellini, scambiano con lui vedute e idee per il prossimo lungomare del quartiere alla periferia sud della città.

Un post che si riferisce ai lavori che, da mesi, stanno interessando quel tratto del litorale barese e che non ha mancato di suscitare altra ironia da parte dei lettori: “Dagli sguardi dei tecnici presenti alla riunione sembra una mattinata complicata”, scrive infatti qualcuno, divertito.

Foto: Facebook Antonio Decaro

