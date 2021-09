Ultimi giorni, a Bari, per usufruire dei parklet, le pedane rimovibili installate da alcuni ristoratori in strada e sui posti auto per aumentare la capienza dei coperti all’esterno dei propri locali ed evitare, dunque, assembramenti all’interno. Scade, infatti, il prossimo 15 settembre l’accordo tra i gestori dei locali interessati e il Comune di Bari, che lo scorso maggio aveva aperto le istanze dando il via, poco dopo, all’installazione delle pedane secondo delle regole ben precise.

Tra queste la corretta occupazione delle aree, responsabilità dei gestori come anche della manutenzione delle strutture. Queste ultime, sono state installate occupando posti auto nelle fasce di sosta libera, sosta cicli e motocicli, sosta a pagamento, aree carico e scarico merci. Ragione per cui, sulla vicenda, già dall’avvio delle domande, erano state sollevate proteste e polemiche da parte della cittadinanza.

E, in effetti, sarebbe soprattutto questa la ragione alla base del mancato accordo per il prolungamento della concessione, che terminerà a metà settembre con la rimozione di tutte le pedane.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.