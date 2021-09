Si parla, per ora, si orientamento, ma tutto sembra andare nella direzione dell’estensione del Green Pass in Italia. È quanto è emerso dalla conferenza stampa tenuta ieri dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi insieme ai ministri della Salute, Roberto Speranza e dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in cui all’ordine del giorno c’erano proprio i temi della carta verde e del rientro a scuola in presenza.