Gambizzato per strada in pieno giorno. E’ accaduto questa mattina a Taranto, in via Oberdan, dove un giovane è stato avvicinato da due persone a bordo di una moto e colpito alle gambe da alcuni proiettili.

Almeno quattro i colpi esplosi davanti ai tanti passanti che in quel momento si trovavano su quel tratto di strada. Due i proiettili che avrebbero raggiunto la vittima dell’agguato agli arti inferiori.

Secondo quanto si apprende, il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso dai sanitari del 118 e medicato nei pressi del luogo dell’agguato. Sul posto sono giunti anche anche gli uomini della Scientifica per tutti i rilievi del caso e per esaminare le tante telecamere presenti, in zona.

