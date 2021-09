Proseguono i lavori per la riqualificazione del lungomare di Torre a Mare. A darne notizia è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un video pubblicato pochi minuti fa sui social in cui mostra quanto già realizzato nel corso dei cantieri all’opera negli scorsi mesi, prolungati a causa di ritardi legati a cavilli burocratici.

“Stanno posizionando le vasche per la raccolta delle acque meteoriche sul water front di Torre a Mare – dice Decaro nel video – lunedì iniziano gli scavi, saranno installati. La rete delle acque meteoriche è già stata installata. Da quest’altro lato – prosegue – i lavori sono già ultimati come si può vedere c’è la nuova pavimentazione, le aiuole, ci sono le sedute, anche il muretto è stato realizzato e fungerà da seduta. Tra qualche giorno saranno montati i nuovi pali per l’illuminazione e termineranno i lavori che speravamo di ultimare verso la fine della stagione estiva” – racconta specificando che il ritardo è dovuto a “lungaggini legate alle autorizzazioni in corso di esecuzioni dei lavori”.

“Confidiamo nelle belle giornate d’autunno per ritrovarci qui per la prima passeggiata insieme – ha detto ancora il sindaco – nel frattempo prosegue l’iter autorizzativo per due tratti di lungomare a Nord e a Sud di questo tratto che è già stato realizzato. I due tratti già stati finanziati aspettiamo le autorizzazioni per poter completare i lavori” – ha concluso.

Foto screen Facebook video Decaro

