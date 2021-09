“Stamattina oltre raccogliere i rifiuti abbandonati in maniera selvaggia e schifosa accanto ad alcuni bidoni, abbiamo aperto le buste e individuato i proprietari. Non gli abbiamo riconsegnato i rifiuti ma gli abbiamo notificato una sanzione di 100 euro ciascuno. Alla prossima sanzione c’è l’ordinanza di chiusura del locale per tre giorni”. Blitz del sindaco Antonio Decaro per stanare gli incivili dei rifiuti in centro, alcuni sono commercianti. Sono stati trovati bidoni colmi di immondizia non differenziata in via Piccinni e piazza Umberto.