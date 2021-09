In occasione dei suoi 80 anni, il sindaco Antonio Decaro ha consegnato il riconoscimento a Pino Donaggio, raffinato cantautore di successo e vincitore di Sanremo negli anni Sessanta (80 milioni di copie per “Io che non vivo senza te”), poi creatore di musica per il cinema nella sua Venezia con il regista Nicolas Roeg per “A Venezia un dicembre rosso schocking”, poi ancora ad Hollywood accanto a Brian De Palma (“Carrie, lo sguardo di Satana”, “Omicidio a luci rosse”, “Blow-out”, “Vestito per uccidere”) e in Italia accanto a Pupi Avati, Dario Argento, Lucio Fulci, Giuseppe Ferrara, Liliana Cavani, Tinto Brass, Troisi&Benigni, Sergio Rubini e molti altri. Negli ultimi anni si è cimentato con la Tv: sue le musiche delle due fiction più fortunate della Rai “Il Maresciallo Rocca” e “Don Matteo”. Oggi la consegna del riconoscimento durante la manifestazione del premio Rota nel teatro Piccinni. Proprio dal palco del Piccinni Decaro ha cantato qualche frase della famosissima “Io che non vivo senza te”.

