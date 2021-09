Una tela lunga 24 metri e larga 15. A Bari, sul lungomare a poca distanza dal molo San Nicola, il cantiere per il rifacimento della facciata di un palazzo storico è diventato l’occasione di bellezza. L’artista Natalija Dimitrijević, sostenuta dalla fondazione Dioguardi, ha realizzato un’opera unica nel suo genere all’interno delle iniziative per il festival dell’architettura in corso nel capoluogo pugliese.

Così i teli del cantiere sono stati tracciati da linee di colore blu, in acrilico, dal forte impatto visivo. “Voglio far vivere il cantiere – spiega l’artista Natalija Dimitrijević – è un luogo solitamente accessibile solo agli addetti ai lavori, qui invece è aperto alla popolazione. Le impalcature diventano un evento per ricostruire l’atmosfera casalinga”.

Infatti l’opera mostra in modo stilizzato gli ambienti interni tra divani e tappeti. Il progetto si ripeterà in via Verrone, a Bari Vecchia. “Sono rimasta nel capoluogo pugliese dopo l’università, questa maxi installazione non è ribelle o illegale come la street art. E’ un regalo per tutti”, conclude Dimitrijević.

