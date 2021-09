Vandali ancora una volta in azione a Bari nel parco 2 Giugno questa mattina alcuni degli utenti dell’area verde del quartiere Carrassi hanno immortalato uno squarcio aperto nella recinzione, sul lato del parco che affaccia su via della Costituente e che invece dall’interno si trova nei pressi del laghetto.

La foto è stata postata sulla pagina Facebook del sindaco Decaro, dove l’utente ha sottolineato la pericolosità per l’intera collettività di quello che a molti può sembrare un banale, seppur incivile, gesto di qualche ragazzino. Oltre all’ipotesi di accesso al parco da parte di qualcuno durante le ore di chiusura e in particolare quelle notturne, un buco di tali dimensioni nella rete può comportare il rischio che qualche bambino, momentaneamente fuori dal controllo visivo dei genitori, esca dall’area verde e si ritrovi per strada.

Alcune settimane fa lo stesso parco 2 Giugno era stato protagonista di un altro atto vandalico che aveva preso di mira, in particolare, l’area delle giostrine. Da allora, la zona è stata chiusa alla fruizione del pubblico e non ancora riaperta.

(Foto di Antonio Fracchiolla)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.