“Ho voluto pubblicare questo video con l’audio originale. Nelle parole dell’operatore Amiu si sente lo sconforto quotidiano di chi cerca di tenere pulita la città, davanti alla costante, reiterata inciviltà”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro che ha pubblicato il video di un operatorie Amiu, sconfortato per aver trovato il marciapiede sporco dopo averlo lavato.

“In questo caso parliamo di una strada lavata con l’idrante non quindici giorni, non una settimana, ma un giorno prima – spiega Decaro – Quello sconforto, lo confesso, è anche il mio, talvolta, di fronte a una battaglia che nonostante gli sforzi, probabilmente non vinceremo mai.La buona notizia però è che il gestore di un locale che, trascinando i bustoni della spazzatura ogni giorno contribuisce a creare questo disastro, stanotte è stato multato. E alla prossima multa subirà la chiusura del locale per tre giorni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.