Controlli per la sicurezza stradale e pugno duro contro gli sporcaccioni della Polizia Locale di Bari.

La notte scorsa è stato denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza a seguito di sinistro occorso in viale Unità d’Italia. L’uomo è risultato positivo al test -con un valore di alcol etilico nell’aria alveolare espirata oltre lo 0,8 g/l; lo stesso è stato deferito penalmente per la violazione dell’art.186 codice della strada, che prevede la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, l’arresto fino a 6 mesi e una ammenda da 800 a 3.200 euro

Alle prime ore di questa domenica, non sono mancate le sanzioni contro gli sporcaccioni elevate da parte del nucleo antidegrado della Polizia locale. Sorpresi, in zona Murat, tre ristoratori che conferivano-sulla pubblica via-bustoni di scarti alimentari, carta e plastica -senza che gli stessi fossero stati preventivamente differenziati all’interno degli stessi esercizi.

