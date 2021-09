Nella tarda notte, in una stazione di servizio alle porte di Bitonto, una rissa ha provocato la morte di un 41enne, Paolo Caprio. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto: pare che l’uomo sia stato picchiato e spinto e abbia sbattuto la testa a terra.

“Senza armi – commenta il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio – la fine di una esistenza umana è stata decretata da violenza per motivi, sembrerebbe, non legati a questioni criminali.Il presunto colpevole è in contatto con le forze dell’ordine.È vero, la prepotenza e la barbarie stanno attraversando tutto il Paese ( il Sud in particolare ) consegnando l’immagine di una società sempre più sola ed abbandonata.Ma Bitonto ha già sofferto troppo per sopportare altre tragedie come questa.La vittima ed il presunto aggressore sono molto giovani per non lasciarci altro pensiero”, conclude.

