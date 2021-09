Il pareggio deludente all’esordio sul campo del Potenza è già nel dimenticatoio. Il Bari di mister Migliani vince e convince allo stadio San Nicola contro il Monterosi: 4-0 grazie alle reti di Di Cesare (45′), Cheddira (54′), Antenucci (57′) e Simeri (83′).

Al 14′ prima grande occasione per i padroni di casa: Cheddira serve un assist fuori misura a D’Errico che non arriva all’appuntamento con la rete a pochi centimetri dalla linea di porta. Al 35′ conclusione ravvicinata di Costantino, e brivido per i galletti ma Terranova respinge col corpo. Il primo tempo si chiude col vantaggio del Bari: Calcio d’angolo di Maita e stacco vincente del capitano Di Cesare per l’1-0.

Nella ripresa la partita va in cassaforte in pochi minuti. Al 54′ imbucata di D’Errico per Cheddira che da solo davanti a Marcianò non sbaglia (2-0). Poco dopo, al minuto 57, tris firmato Antenucci su calcio di rigore che spiazza Marcianò (3-0).

I tifosi festeggiano il poker sempre su penalty messo a segno da Simeri. Sembra un nuovo Bari, anche grazie ai nuovi innesti del calciomercato. Unica nota deludente la scarsa affluenza di pubblico: appena 4mila biglietti venduti e curva nord senza ultras.

