Gli elogi di Emiliano a Salvini. Il rebus trasporti per l’inizio del nuovo anno. Il caos treni per la caduta di un parapetto sui binari. La protesta dei “no green pass” con pochi manifestanti: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 29 agosto. Rebus trasporti per il nuovo anno scolastico

Lunedì 30 agosto. Bufera sulle dichiarazioni di Emiliano pro Salvini

Martedì 31 agosto. Accesso per i dipendenti degli asili nido e delle scuole comunali solo con green pass

Mercoledì 1 settembre. Protesta dei no green pass in stazione a Bari e Barletta. Pochi i manifestanti

Giovedì 2 settembre. Caos treni in Puglia per la caduta di un parapetto sui binari. Disagi per quasi 24 ore

Venerdì 3 settembre. L’Università di Bari torna in presenza con obbligo di green pass. Lezioni online per chi non lo ha

Sabato 4 settembre. Tornano le truffe agli anziani in città

