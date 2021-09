Ennesimo atto di vandalismo: distrutti bidoni dell’immondizia sul lungomare, ad altezza Pane e pomodoro. La denuncia è dell’associazione di volontari Gens Nova che si occupa del servizio di vigilanza in spiaggia. Non è la prima volta che capita, che intere batterie di bidoni di immondizia vengono date alle fiamme, con danni da centinaia di euro per la città.

