“Partono oggi i lavori di posizionamento dei paletti d’arredo, in via Pier l’Eremita nel quartiere San Nicola”. E’ quanto dichiarato dal presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. Si tratta, così come spiegato anche dal presidente, di un intervento richiesto da tempo dai residenti.

Attraverso i lavori, nello specifico, sarà delimitata meglio l’area pedonale dell’ultimo tratto di Strada Santa Chiara, ma anche la scalinata di strada la scalinata di strada Santa Teresa delle Donne. Infine sarà realizzato un piccolo percorso pedonale in via Pier l’Eremita. Lavoro che, ha spiegato Leonetti “va in continuità con quanto già realizzato in piazza San Pietro e strada Porto Nuovo e ha l’obiettivo di migliorare sempre più questa parte di Bari vecchia”.

“Inoltre, così facendo – ha proseguito – limiteremo il parcheggio selvaggio che spesso si manifesta da queste parti. Da anni stiamo stravolgendo le abitudini dei residenti della zona e contrariamente a quanto si pensava, le nostre scelte vengono accettate con entusiasmo da tutti coloro che giornalmente vivono il quartiere. È il caso di dirlo: questi sono i paletti che ci piacciono” – ha concluso.

