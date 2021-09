E’ tornato in diretta su Facebook il sindaco Antonio Decaro che ieri ha voluto verificare il servizio lavaggio strade dell’Amiu. Nove mezzi, venti operatori sono intervenuti su via Peucetia a Japigia.

“Siamo tornati al servizio di 15 anni fa, con divieti di sosta, lavaggio strade e marciapiedi e l’uso di un prodotto detergente – spiega Decaro – finora abbiamo lavato 50 strade, pari a circa 50 chilometri, ma Bari ha 1100 chilometri quindi abbiamo tanto lavoro da fare. Però se puliamo oggi sarà difficile tornare presto”.

Importante è non lasciare auto parcheggiate, non solo per evitare le multe. “So che ci sono problemi in buona parte della città – continua Decaro – l’Amiu sta intensificando il servizio e la polizia locale ha ricostituito il nucleo antidegrado: le buste lasciate a terra vengono aperte e individuati i responsabili. Questo dei lavaggi è un servizio impegnativo, se domani sporchiamo di nuovo, mica l’Amiu può tornare subito”.

