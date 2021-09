Avere dei risparmi da parte garantisce certamente una maggiore sicurezza economica in caso di imprevisti e dall’altro lato consente di accedere a diverse soluzioni di investimento per ottenere un ritorno economico.

Con 50.000 euro da investire è possibile trovare opzioni interessanti al giorno d’oggi, tuttavia è importante analizzare ogni proposta con estrema attenzione. L’ultimo anno, infatti, l’andamento dei mercati azionari ha seguito un iter molto particolare: è sceso per poi riprendersi con grande velocità. Proprio per questo una somma di 50.000 euro rappresenta un importo significativo da investire, con i suoi pro e i suoi contro. Il primo passo da compiere consiste nella ricerca di informazioni affidabili, per comprendere quando e in che modo investire una cifra tanto considerevole.

Il controllo dei costi, ad esempio, è uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si sceglie un investimento: le soluzioni d’investimento devono essere studiate affinché possano assicurare un’adeguata diversificazione, pianificando una strategia operativa adatta alle proprie necessità, valutando tutti gli aspetti, in particolare tipologia di prodotti d’investimento, localizzazione geografica, livello di rischio. Basta informarsi adeguatamente e tenere sempre a mente alcuni punti fermi come la diversificazione, il contenimento dei costi e i vantaggi di un orizzonte temporale lungo, per partire con il piede giusto e regalarti un avvenire finanziario più sereno.

Nel valutare la strategia più adatta, Moneyfarm fornisce una serie di opzioni agli investitori: molti, ad esempio, consigliano di investire in ETF perché permettono di investire su comparti e mercati diversi perché acquistare una quota del fondo equivale a comprare tutti i titoli contenuti in un paniere o indice, senza doverli comprare singolarmente, ma di ricordarsi sempre e comunque di diversificare.

Ad ogni modo, proprio perché complicata e imprevedibile, l’esperienza di investimento non è uguale per tutti, non esiste una soluzione adatta per tutte le tasche. Proprio per questo, il consiglio principale è quello di rivolgersi ad un consulente esperto che possa comprendere le esigenze dell’investitore, definire il suo profilo ed i suoi obiettivi, e scegliere una strategia meno costosa possibile. In altre parole, un aiuto sempre a fianco del risparmiatore, che possa rendere più serena e tranquilla la sua esperienza.

