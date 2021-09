La sua auto è caduta da un cavalcavia della tangenziale est di Lecce. È morto così sulla sua Renault Scenic, Fabio Vincenti, ex sindaco di Surbo. Aveva 48 anni. Inutili i soccorsi. Da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere .

