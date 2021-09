“Speriamo sia l’anno buono per tornare in serie B”. Così il sindaco Antonio Decaro ieri, durante una diretta Facebook mentre controllava il servizio di lavaggio delle strade, commenta la vittoria del Bari contro il Monterosi al San Nicola, la prima in casa. Il pareggio deludente all’esordio sul campo del Potenza è già nel dimenticatoio. Il Bari di mister Migliani ha vinto al San Nicola contro il Monterosi: 4-0 grazie alle reti di Di Cesare (45′), Cheddira (54′), Antenucci (57′) e Simeri (83′).

Il Bari sembra aver convinto nel primo match in casa, unica nota deludente la scarsa affluenza di pubblico: appena 4mila biglietti venduti e curva nord senza ultras.

