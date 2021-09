Il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha annunciato le sue dimissioni durante il Consiglio comunale. “Cari ragazzi giovani bisogna assumersi le responsabilità e io mi sto assumendo la responsabilità di dire alla città che mi dimetto da sindaco perché non ho i numeri per andare avanti – ha precisato Melodia che già qualche settimana fa aveva azzerato la giunta – ho la necessità di dover suonare la sveglia a tutti compresa la sottoscritta, rispetto all’impegno preso con la città”.

“Abbandono – ha detto ancora – questo percorso di confronto perché l’unica realtà è che mi trovo di fronte ad alcune persone che ricoprono il ruolo di consigliere nella mia maggioranza che non hanno né l’orgoglio, né il desiderio né la volontà di continuare in un percorso che vede al centro la nostra Altamura e piuttosto va dietro un ricatto sottile ma continuo che io non intendo più subire”.

“Nel 2018 eravamo gruppo coeso ed entusiasta nel governare la città ma oggi non ci sono più le condizioni – ha detto ancora – Oggi invece a 15 mesi dalla scadenza del mandato vengono fuori personalismi, vengono fuori volontà di autodefinirsi candidati delle prossime elezioni. Non ho i numeri per poter continuare a guidare questa amministrazione”. Ora Melodia ha 20 giorni di tempo, eventualmente, per ritirare le dimissioni.

