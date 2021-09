“La situazione su via Imbriani angolo via Abbrescia, già segnalata il giorno 5 settembre (cassonetto bruciato e rifiuti abbandonati), peggiora a vista d’occhio in carenza di interventi”. La denuncia è del comitato di residenti della zona Umbertina.

“Su quell’angolo si affaccia, con ampie vetrate a livello stradale, la nota scuola d’inglese costretta a “convivere” quotidianamente con quel degrado igienico sanitario – continuano i residenti – Abbiamo più volte sollecitato una diversa allocazione dei cassonetti ivi posizionati, peraltro in spregio alle norme del codice della strada, ostruendo la visuale sull’intersezione, ma ancora non si è provveduto.Perché la polizia locale non interviene considerato anche l’alto indice di sinistri su quell’incrocio?”

