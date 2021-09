Nella tarda mattinata di ieri i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo una vettura con targa rumena che percorreva un tratto del lungomare, all’altezza di via Di Cagno Abbrescia. Il conducente, un cittadino rumeno di 34 anni, all’atto del controllo ha cercato di sbarazzarsi di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, lanciandolo dal finestrino.

I poliziotti hanno prontamente recuperato l’involucro, all’interno erano custoditi 3,46 grammi di marijuana. Invitato a sottoporsi ad accertamenti inerenti la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo straniero si è rifiutato; pertanto, è stato denunciato in stato di libertà, come previsto dall’art. 187 co. 8 del codice della strada, sanzionato e segnalato all’autorità Amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.