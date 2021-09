Lattine, bottiglie, rifiuti di ogni genere abbandonati tra i frangiflutti di largo Giannella. La denuncia è dell’associazione Sos Città.

“Lattine, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, mascherine, sigarette, cartoni per la pizza, cannucce, fuochi d’artificio e chi più ne ha più ne metta – denunciano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice di Sos Città – tutti questi rifiuti si trovano a qualche centimetro dal mare ovvero su tutta la fascia di costa prospiciente largo Giannella. E’ assurdo che il nostro mare debba essere inquinato da comportamenti ostili e ripetuti che devono far riflettere l’amministrazione comunale perchè non possiamo permettere che simili comportamenti possano verificarsi indisturbati in pieno centro a Bari” .

L’associazione chiede l’incremento dei cestini porta rifiuti e un rapido intervento dell’Amiu per rimuovere quell’immondizia, oltre ad un potenziamento dei controlli contro gli incivili.

