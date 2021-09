Domenica sera, in centro città, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto presso un negozio di abbigliamento ove era stato segnalato un tentativo di furto. Una giovane ragazza di 16 anni è stata fermata dopo aver tentato di uscire dal negozio senza pagare la merce. Sorpresa dal suono delle barriere antitaccheggio, è stata sottoposta a controllo e trovata in possesso di una giacca ed un profumo, del valore di circa 50 euro, asportati all’interno del negozio. All’atto del controllo, è stata trovata in possesso di altri capi d’abbigliamento, in vendita presso un negozio adiacente, che si presentavano strappati nella zona ove solitamente viene applicato il sistema antitaccheggio. La ragazza, denunciata in stato di libertà, è stata affidata ai genitori.

(foto repertorio)

