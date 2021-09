Su corso Sonnino, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne barese, già gravato da precedenti di polizia, per borseggio. L’uomo, in compagnia di un complice datosi poi alla fuga, transitando a piedi in via Dalmazia, aveva appena sottratto un borsello, contenente portafogli e documentazione varia, da una vettura parcheggiata e lasciata aperta.

Purtroppo per i malviventi, però, i familiari del derubato si sono immediatamente accorti del furto e, in particolare, il figlio li ha inseguiti in bicicletta fino a corso Sonnino ove, solo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri in transito, il 32enne veniva bloccato e tratto in arresto, recuperando anche la refurtiva, restituita al malcapitato, rinfrancato dal lieto fine di questa vicenda.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.