La pista ciclabile del lungomare di San Girolamo è “sempre sporca di sabbia”e per questo è pericolosa. A segnalarlo è un residente della zona che nel primo pomeriggio di oggi ha postato una fotografia sulla bacheca del sindaco per denunciare la situazione.

Dal pericolo a causa della maggiore probabilità di scivolare in seguito a frenata improvvisa, al degrado in cui verte la pista. Il residente, non nasconde la rabbia e soprattutto la preoccupazione per chi utilizza biciclette, ma anche monopattini, roller e skate. Ma non si tratta di un caso singolare. Sono in tanti infatti i cittadini che segnalano scarsa attenzione nei confronti delle piste ciclabili, spesso al centro di numerosi dibattiti a causa di disagi o problematiche legate ad esse. Casi analoghi si sono verificati in passato.

“Si parla tanto di bonus per acquistare bici elettriche e monopattini elettrici – ha commentato il cittadino – ma un po’ di soldi non si possono mettere a disposizione per tenere pulite le piste ciclabili? A San Girolamo è sempre sporca di sabbia e crea pericolo ai tanti frequentatori” – ha concluso consigliando a chi la utilizza di evitare brusche frenate.

