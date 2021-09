A Bari è tutto pronto per il rientro a scuola in sicurezza, grazie ad un buon andamento della campagna di vaccinazione contro il Covid19 tra gli studenti. A meno di due settimane dall’avvio ufficiale delle lezioni in Puglia, infatti, l’85% degli studenti compresi nella fascia di età 16-19 anni ha già ricevuto la prima somministrazione di vaccino anti-Covid. Nel complesso, si tratta di 43.611 ragazzi su circa 51mila che frequentano le scuole superiori o si sono appena maturati e in parte stanno per affrontare l’Università.

Il picco è stato raggiunto nella città di Bari con il 90% degli studenti: 10.695 giovanissimi vaccinati con prima dose su circa 11.900. Anche rispetto alla copertura completa, la campagna vaccinale procede in maniera spedita: più di sei ragazzi su 10, il 64%, sono stati immunizzati. E a Bari questa soglia cresce sino al 67%. Anche allargando l’analisi al target dei 12-19enni il report della Asl di Bari parla chiaro: il 78%, ossia 77.156 dei quasi 99mila giovanissimi, ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino anti-Covid e quasi la metà, il 47%, ha completato il ciclo di immunizzazione.

Percentuali ancora più alte, anche per questa fascia, nella città di Bari, dove la risposta dei ragazzi e delle ragazze è stata convinta: 83% vaccinato con prima dose, in termini assoluti 19.368 su 23.447, e quasi 1 su 2 (49%) interamente immunizzato. L’obiettivo di mettere in sicurezza la scuola è, dunque, vicino, anche nel confronto con le statistiche nazionali per lo stesso target: in Italia – dato aggiornato al 7 settembre – il 59,3% dei 12-19enni è stato vaccinato con una dose e il 38,5 con dose doppia o unica.

