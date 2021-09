Assalto questa mattina ad un furgone blindato sull’autostrada in Puglia, nel tratto tra Candela e Cerignola Ovest. Poco prima delle 5 i rapinatori hanno dato alle fiamme due auto per fermare il furgone ma questa volta non ci sono riusciti e si sono dati alla fuga uscendo al casello di Cerignola Ovest e dileguandosi. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per permettere la rimozione delle carcasse delle auto.

