La bici bianca simbolo dei ciclisti vittime della strada è mezza rotta all’angolo tra corso Vittorio Veneto e piazza Massari, appoggiata a un semaforo e un’idea. Doveva essere il simbolo della responsabilità sulla strada e doveva fungere da monito per i comportamenti scorretti degli automobilisti e dei ciclisti in nome di chi non c’è più. Un appello è stato postato sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro da parte di un’utente: “Chi potrebbe dargli una pittata e risistemata a questa bici che si trova in Corso Vittorio Veneto angolo Piazza Massari? Io gli ho rimesso la ruota ma mancano i perni cosa inspiegabile. Sarebbe l’occasione per tenere vivo il ricordo dei ciclisti vittime dei pirati della strada”.

