“Ora che l’organo di autogoverno della magistratura ha terminato le sue valutazioni, faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Rossi, designato dal CSM quale nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari”. Sono le parole con cui, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha formalizzato questa mattina le sue congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo procuratore del Tribunale di Bari.

“La scelta premia l’ottimo lavoro svolto dal dottor Rossi con competenza, professionalità ed equilibrio, anche durante l’emergenza, in un momento assai delicato per l’attività giudiziaria e in un territorio che continua ad avere fame di giustizia – ha proseguito il primo cittadino – Saremo al suo fianco, come amministrazione comunale, nella lotta contro ogni forma di illegalità e nel contrasto alla criminalità comune e organizzata”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.