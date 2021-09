Monopattini buttati a terra. Sembra essere questa ormai la nuova frontiera dell’inciviltà barese. A segnalarlo al sindaco Antonio Decaro, un utente su Facebook.

“Se scopriste che vostro figlio o figlia – scrive – la sera andasse in giro a buttare i monopattini elettrici per terra, voi la mattina gli preparereste la colazione con tanto amore o uno scappellotto glielo dareste? Venti monopattini buttati per terra davanti al Park&Ride del Lungomare Veneto. Li ho rialzati – conclude – per non far vedere ai turisti di quanta stupidaggine sta in giro”.

