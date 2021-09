Un equipaggio della Squadra Volante, mentre percorreva via Giulio Petroni, ha notato un giovane intento ad interloquire con il conducente di un’autovettura. I poliziotti, a bordo delle moto di servizio, si sono avvicinati ai due ed, improvvisamente, il conducente dell’auto ha cercato di nascondere una scatola di colore blu, con all’interno un orologio, che stava mostrando al suo interlocutore. L’uomo, sottoposto ad identificazione, è risultato essere un 53enne napoletano, residente a Napoli, a bordo di un’auto presa a noleggio, che stava cercando di vendere un orologio ad un 38enne di origini filippine, incensurato, che aveva fermato lungo la strada per proporgli l’acquisto.

A seguito di perquisizione, sul sedile lato passeggero sono stati rinvenuti 3 orologi di una nota marca con relative custodie, 7 confezioni di profumo, anch’esse di nota marca, da 50ml e di varie fragranze, ed un catalogo di orologi. Nel bagagliaio della vettura erano celate altre 5 custodie contenenti altrettanti orologi, 3 tessere cartacee per la garanzia internazionale degli stessi ed altre 10 confezioni di profumo.

Gli orologi sono risultati essere perfettamente funzionanti. Sono in corso accertamenti per rilevare se si tratta di merce contraffatta o di illecita provenienza; il valore che la vendita dei prodotti avrebbe fruttato sul mercato è stato stimato in circa 4mila euro.

I prodotti sono stati sequestrati, il 53enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

