Un orto sociale didattico all’interno di una Chiesa adottato dai ragazzi del quartiere. Don Luciano Cassano, parroco della parrocchia di San Nicola di Catino, ha messo a disposizione uno spazio per realizzare il progetto “ColtiviAmo un orto in periferia” finanziato con un bando pubblico.

“L’idea – spiega lo storico parroco del quartiere a nord di Bari – è quella di coinvolgere la cittadinanza in una attività che ha lo scopo di creare momenti di aggregazione”. Il progetto partirà nelle prossime settimane. A breve Catino avrà anche un nuovo giardino intitolato a Peppino Impastato. Uno spazio nel cuore del quartiere che prevede un’area attrezzata per i bambini con giochi e panchine, un campetto da calcio e multiuso, una pista da jogging e un’area destinata ai cani. “Sono passi avanti importanti – commenta Don Luciano – per una comunità che ha bisogno di vivere il quartiere e di avere spazi dove trascorrere momenti di svago con le proprie famiglie”.

