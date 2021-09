Non si placano le proteste sulla mancata possibilità di rinnovo delle carte di identità se non prima del 2022. Già Borderline24 si era occupata del caso a fine agosto, ma da allora nulla è cambiato. Tutte le finestre di prenotazione sono occupate o inaccessibili, se non nel 2022.

“Vorrei sapere come fare per prenotare il rinnovo della carta di identità in scadenza a dicembre – racconta un altro cittadino su Facebook – visto che sul sito a cui si accede dal link inserito nella apposita area del Comune di Bari non ci sono appuntamenti disponibili fino a tutto febbraio 2022. Non vorrei trovarmi con il documento scaduto per responsabilità non mie. Ai numeri di telefono dell’URP e a tutti quelli indicati delle varie delegazioni per chiedere informazioni, non risponde nessuno e le mail inviate ai relativi indirizzi tornano indietro. L’unica possibilità per chiedere informazioni è quella di mettersi in fila all’esterno degli edifici sotto al sole o alle intemperie, per poter accedere fisicamente in un ufficio anagrafe”.

Molti si ritrovano però con documenti già scaduti, la proroga concessa dal Governo è fino al 30 settembre. Secondo i calcoli del Comune ci sarebbero ben 30mila carte di identità da rinnovare. Ed è per questo che gli uffici stanno lavorando per riproporre il progetto Eliminacode entro la fine del mese.

