Il mercato di Santa Chiara a Japigia è quasi pronto. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Decaro in un video postato su Facebook. Il mercato prenderà il posto dello storico e contestato mercato rionale di via Peucetia. Nell’area esterna, è stata disposto un piccolo giardino e uno spazio attrezzato per i bambini. La prossima settimana, saranno assegnati i posti: sono 66 gli operatori in lista su 72 box. Il sindaco ha già annunciato che anche gli altri box saranno a disposizione di quanti ne faranno richiesta. Pronti anche i posti auto interni ed esterni al mercato. “Dopo 40 anni – commenta Decaro – il mercato sarà consegnato ai baresi entro la fine dell’anno. Prometto che i residenti del quartiere Japigia – conclude – potranno fare la spesa il giorno dell’antivigilia di Natale, come da tradizione, nel mercato rionale”.

